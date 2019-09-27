شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات زيدان في المؤتمر الصحفي قبل «ديربي مدريد» والان مع التفاصيل

قال زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتليتكو مدريد في ديربي العاصمة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز أن الفريق جاهز لهذه المواجهة القوية.

وأضاف زيدان :"لدي أفضل اللاعبين في العالم، بالطبع الجميع ينتظر المزيد و المزيد من هازارد هو لديه الكثير ليقدمه نحن نعرف أن المباراة أمام اتلتيكو ستكون صعبة سيتعين علينا بذل الكثير من الأشياء لأن سيموني يدرس الخصم جيدا، في حال حدوث اي نتائج سلبية أو إيجابية، المسؤولية نتحملها جميعا ، لاعبين ومدرب وإدارة كل من يعمل هنا يتحمل مسؤولية في هذا النادي العظيم.

وأكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد علي جاهزية كل من لوكا مودريتش و مارسيلو و ايسكو لمباراة الديربي غدا أمام اتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.