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شيلفي يغيب عن نيوكاسل لأسابيع بسبب الإصابة

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كشف ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم أن لاعب خط الوسط جونجو شيلفي سيغيب عن الفريق "لأسابيع قليلة" بسبب إصابته بتمزق في أوتار الساق.

وقال بروس في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة إن لاعب خط وسط السابق، تعرض للإصابة خلال المباراة أمام برايتون قبل أيام.

وقال بروس "جونجو شيلفي يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في أوتار الساق، وسيغيب لأسابيع قليلة."

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نيوكاسل، صاحب المركز السابع عشر في الممتاز، لمواجهة ليستر سيتي بعد غد الأحد.

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