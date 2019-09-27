الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة الأهلي والنصر اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والنصر اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي النصر اليوم الجمعة 27 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة 

وتلعب مباراة اليوم بين الأهلي والنصر في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت على استاد مدينة الملك عبد الله بجده.

Advertisements

النقوات الناقلة لبماراة النصر والأهلي بالدوري السعودي

وستذاع مباراة اليوم بين النصر والأهلي اليوم على قناة "الرياضية السعودية HD 1".

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي النصر في المركز الخامس برصيد 7 نقاط أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والنصر اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا