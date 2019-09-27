شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم الجمعة 27 سبتمبر مشاهدة ثلاث مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي. مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم ويستعرض موقع "السعودية نيوز" مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة كالآتي: الشباب × الاتحاد وتلعب مباراة اليوم في تمام الساعة 6:25 مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد الدولي وستذاع على قناة "السعودية الرياضية HD2". Advertisements الأهلي × النصر بينما ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة 8:15 بتوقيت السعودية على استاد الملك عبد الله الرياضية وستذاع على قناة "السعودية الرياضية HD 1". الوحدة × الفتح فيما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة 8:15 بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية وستذاع المباراة على قناة "السعودية الرياضية +1". متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها حتى في الدوري.

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