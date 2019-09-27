شكرا لقرائتكم خبر عن هاجرتي يقع اختيار الاتحاد الدولي للتنس مرة اخري كرئيساً له والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي للتنس اليوم الجمعة، خلال اجتماعه السنوي المنعقد في لشبونة، إعادة انتخاب الأمريكي ديفيد هاجرتي رئيسا له لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام. وحقق هاجرتي فوزا كبيرا في الجولة الأولى من التصويت، أمام ثلاثة مرشحين أخرين من بينهم الأيرلندي ديف ميلي. وكان هاجرتي قد انتخب رئيسا للاتحاد للمرة الأولى في 2015، ولم تشهد فترته الأولى انتقادات، وقد أجرى إصلاحات كبيرة على بطولة كأس ديفيز لفرق التنس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاجرتي يقع اختيار الاتحاد الدولي للتنس مرة اخري كرئيساً له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.