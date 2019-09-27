شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ووهان للتنس.. سابالينكا تقصي بارتي مجددًا وتبلغ النهائي والان مع التفاصيل

استطاعت البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب تكرار نفس سيناريو الموسم الماضي وأقصت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى من الدور نصف النهائي لدورة ووهان الصينية لكرة المضرب، المدرجة ضمن دورات البريميير للسيدات، لتواصل بنجاح حملة الدفاع عن لقبها. وتفوقت سابالينكا المصنفة 14 عالميًا على بارتي وصيفة عام 2017 بنتيجة 6-4 و7-5 في مباراة استغرقت ساعة و43 دقيقة. Advertisements وتلعب البيلاروسية (21 عامًا) في النهائي مع الأميركية أليسون ريسكي أو التشيكية بترا كفيتوفا اللتين تلتقيان لاحقا. وهذا الفوز الثالث لسابالينكا على الاسترالية في خمس مواجهات مباشرة بينهما. وقالت سابالينكا "أنا سعيدة جدًا للتواجد في النهائي مجددًا. أنا مستعدة للقتال مهما كانت هوية المنافس".

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