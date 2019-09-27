شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يمنح تشاكا شارة قيادة الفريق بشكل دائم والان مع التفاصيل

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن لاعب خط الوسط جرانيت تشاكا، سيكون القائد الجديد للفريق. Advertisements وسيرتدي السويسري الدولي تشاكا 27/ عاما/ شارة قيادة أرسنال خلفا للوران كوتشيلني، الذي رحل عن النادي في الصيف. وستكون المباراة الأولى لتشاكا كقائد دائم لفريق أرسنال، هي المقررة أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين المقبل.

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