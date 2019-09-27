شكرا لقرائتكم خبر عن «قبلت التحدي».. هل يفوز محمد صلاح على هنا جودة في تنس الطاولة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تحد جديد له، وافق اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، على خوض تجربة جديدة في رياضة التنس، بعد أن عرضت عليه الطفلة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالأهلي، مواجهتها في إحدى المباريات.

وطلبت هنا جودة، التي تبلغ من العمر 12 عاما، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من مو صلاح خوض مباراة ضدها في تنس الطاولة، وقالت: «تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش مباراة يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية».

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ووافق الفرعون المصري على هذا التحدي، ورد على هذا الطلب، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، قائلاً: «طب أبعتلك مكه تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى».

الطفلة هنا جودة لاعبة فريق تنس الطاولة بالأهلي

اللاعب محمد صلاح

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صلاح وهنا، مطالبين بتنفيذ هذا التحدي على أرض الواقع، معبرين عن مدى تشويقهم وإثارتهم لهذا الحدث الفريد من نوعه.

ويأتي تحدي هنا، بعد حصولها على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى في إنجاز غير مسبوق، حيث حققت فوزا على فرح عبدالعزيز، لاعبة الزمالك، المصنفة الثانية أفريقيا، رغم فارق العمر الكبير بينهما، إذ تبلغ فرح 27 عاما.