شكرا لقرائتكم أهلى بني غازى ضد الإسماعيلي .. برنامج خاص لبعثة الدراويش في تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن تحضرات الفريق لمواجهة أهلى بني غازى الليبى فى إياب دور الـ٣٢ من كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، وضع الجهاز الفنى بالإسماعيلى ، برنامج اليوم الأخير لبعثة الفريق فى تونس ، على أن تكون وجبة الفطار “فرى”، والغذاء فى تمام الثانية عشر ، ثم يلقى الجهاز الفنى محاضرة فى تمام الثانية عشر والنصف ظهرا , والتحرك لملعب اللقاء الواحدة والنصف ظهرا .

ويواجة الدراويش نظيرة الليبى على ملعب المنستير فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة فى تونس.

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وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى الدراويش التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بني غازي الليبى بتونس نظراً بسبب الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.