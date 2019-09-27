شكرا لقرائتكم هنا جودة ترد على محمد صلاح : أنا بحب اللعب مع الكبار ومكه تنور مو صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ردت هنا جودة لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى على محمد صلاح ، لاعب المنتخب و المحترف فى ليفربول الإنجليزى ، بشأن المواجهة المقرر أن تجمع بينهما فى مباراة لتنس الطاولة

كانت هنا جودة،قد قالت "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على تويتر ضاحكاً، "طب أبعتلك مكه تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

وكتبت هنا عبر صفحتها بموقع الفيس بوك ردا على لاعب ليفربول : " انا بحب اللعب مع الكبار ..ومكة تنور موصلاح وقالت انها لات متمل اى حساب عبر تويتر .

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وتوجت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، بلقب بطولة الجمهورية للسيدات بعد التغلب على فرح عبد العزيز لاعبة فريق طاولة الزمالك ذات الـ 27 عاما، لتكون أول لاعبة تخوض منافسات مع لاعبات أكبر منها سنا، وتتوج بلقب السيدات



هنا جودة