- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم هنا جودة ترد على محمد صلاح : أنا بحب اللعب مع الكبار ومكه تنور مو صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت هنا جودة،قد قالت "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على تويتر ضاحكاً، "طب أبعتلك مكه تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".
وكتبت هنا عبر صفحتها بموقع الفيس بوك ردا على لاعب ليفربول : " انا بحب اللعب مع الكبار ..ومكة تنور موصلاح وقالت انها لات متمل اى حساب عبر تويتر .
وتوجت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، بلقب بطولة الجمهورية للسيدات بعد التغلب على فرح عبد العزيز لاعبة فريق طاولة الزمالك ذات الـ 27 عاما، لتكون أول لاعبة تخوض منافسات مع لاعبات أكبر منها سنا، وتتوج بلقب السيدات
هنا جودة
هنا
كانت هذه تفاصيل خبر هنا جودة ترد على محمد صلاح : أنا بحب اللعب مع الكبار ومكه تنور مو صلاح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.