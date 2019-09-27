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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت فى دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى مع نظيره كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى الثامنة من مساء غداً( السبت) على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت ونتيجة الذهاب



ويفكر رينيه فايلر المدير الفني للأهلى الدفع بأكثر من لاعب لم يُشارك أساسياً في المباريات الماضية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب أمام كانو سبورت تُسهّل من مباراة الغد، حيث فاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

دوري أبطال أفريقيا

يختتم الاهلى مساء اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة كانو سبورت وهي المباراة التي يسعى خلالها فايلر إلى مواصلة العروض والنتائج الجيدة خلالها بعد أن مؤخراً في الفوز على الزمالك بكأس السوبر المحلي ثم الفوز على سموحة في ضربة بداية الدوري الممتاز بنسخته الجديدة لموسم 2019-2020 .

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت وقائمة فايلر



موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت .. أعلن فايلر ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، لدخول معسكر بالإسكندرية وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.

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خط الوسط : عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج.

خط الهجوم : صلاح محسن ووليد أزارو.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت



فيما سيتدرب فريق كانو سبورت في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب حسب لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ورغم خسارة الفريق الغيني في لقاء الذهاب على ملعبه بثنائية نظيفة، إلا أنه فرض سياجاً من السرية حول تدريباته ورفض حضور أحداً من ممثلي الأهلي خلال مران الفريق اليوم الذى سيقام عل ملعب برج العرب.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت ونتيجة الذهاب وموقف الجماهير



موعد مباراة الاهلي وكانو سبورت .. من المقرر أن يشهد لقاء الأهلي وكانو سبورت غدا حضور 5 آلاف مشجع للقاء المقرر إقامته على استاد برج العرب بالإسكندرية.

كان الأهلي قد فاز ذهابا علي كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، وذلك في أول ظهور رسمى لفايلر مع القلعة الحمراء بعد أن تولى مهمة تدريب الفريق رسمياً.