شكرا لقرائتكم تكريم خاص لمدحت وردة في سوبر السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء قرار التكريم بعد اختيار وردة ضمن قاعة المشاهير للعام الحالى ، من جانب الاتحاد الدولى للعبة ، ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين للانضمام إلى "قاعة المشاهير لعام 2019".
وأقام الاتحاد الدولى لكرة السلة تكريم لوردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى ، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان.
كما أقام نادى الاتحاد السكندرى تكريم لمدحت وردة بحضور رموز اللعبة ، حيث انه من أبناء زعيم الثغر فى العصر الذهبى .
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