شكرا لقرائتكم تكريم خاص لمدحت وردة في سوبر السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة تكريم مدحت وردة أسطورة كرة السلة ، على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريقى الزمالك و الجزيرة على صالة الشباب و الرياضة الأثنين المقبل .

جاء قرار التكريم بعد اختيار وردة ضمن قاعة المشاهير للعام الحالى ، من جانب الاتحاد الدولى للعبة ، ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين للانضمام إلى "قاعة المشاهير لعام 2019".

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وأقام الاتحاد الدولى لكرة السلة تكريم لوردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى ، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان.

كما أقام نادى الاتحاد السكندرى تكريم لمدحت وردة بحضور رموز اللعبة ، حيث انه من أبناء زعيم الثغر فى العصر الذهبى .