الارشيف / اخبار الرياضه

فوز فراعنة الطائرة رجال على هيروشيما 3/0...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم فوز فراعنة الطائرة رجال على هيروشيما 3/0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب رجال الكرة الطائرة على فريق جى تى ساندرا هيروشيما بنتيجة 3 /0 وديا فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة من 1 و حتى 15 أكتوبر المقبل  باليابان .

 

يعد الفوز على ساندرا هيروشيما استعدادا قويا  خاصة أن هذا الفريق بطل الدورى اليابانى ، حيث سيخوض الفراعنة ودية ثانية غدا مع نفس الفريق .

 

يتواجد منتخب الطائرة حاليا فى معسكر مغلق بهيروشيما فى اليابان من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل إنطلاق المنافسة العالمية .

 

 توجه منتخب الطائرة إلى هيروشيما يوم 21 سبتمبر الجارى ، بينما يتوجه أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقته لإتحاد الطائرة إلى البعثة غدا لرئاستها فى المونديال .

Advertisements

 

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد  وعمر نجيب و أحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال و محمد رضا.

 

و يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي  ورجب قطب محلل و أحمد سعودى طبيب و حسن عابد مدير إدارى.

 

وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز فراعنة الطائرة رجال على هيروشيما 3/0... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا