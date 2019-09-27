شكرا لقرائتكم فوز فراعنة الطائرة رجال على هيروشيما 3/0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب رجال الكرة الطائرة على فريق جى تى ساندرا هيروشيما بنتيجة 3 /0 وديا فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة من 1 و حتى 15 أكتوبر المقبل باليابان .

يعد الفوز على ساندرا هيروشيما استعدادا قويا خاصة أن هذا الفريق بطل الدورى اليابانى ، حيث سيخوض الفراعنة ودية ثانية غدا مع نفس الفريق .

يتواجد منتخب الطائرة حاليا فى معسكر مغلق بهيروشيما فى اليابان من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل إنطلاق المنافسة العالمية .

توجه منتخب الطائرة إلى هيروشيما يوم 21 سبتمبر الجارى ، بينما يتوجه أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقته لإتحاد الطائرة إلى البعثة غدا لرئاستها فى المونديال .

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وتضم قائمة اللاعبين كلا من، عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال و محمد رضا.

و يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي ورجب قطب محلل و أحمد سعودى طبيب و حسن عابد مدير إدارى.

وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.