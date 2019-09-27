شكرا لقرائتكم أحمد جعفر ينتقل للترسانة في صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى صفقة انتقال حر ، أنهى مسئولو الترسانة إتفاقهم مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق للتوقيع للشواكيش لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل بالقسم الثانى .

كان أحمد جعفر قد قام بالتوقيع لحرس الحدود خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قبل أن يعود ويقوم بفسخ تعاقده مع النادى بناء على رؤية من طارق العشرى المدير الفنى للحدود .

ويسعى مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين إلى تدعيم صفوف الفريق قبل غلق فترة القيد نهاية الشهر الجارى للمنافسة على الصعود للأضواء ضمن المجموعة الثانية " القاهرة والقناة " التى تشهد منافسة حامية بين أكثر من 9 فرق .

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أحمد جعفر بإنضمامه لصفوف الترسانة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوقيع على العقود بشكل رسمى.

قرر الجهاز الفنى للترسانة، بقيادة علاء ميهوب، خوض الفريق لمبارياته نهارا فى الموسم الجديد للقسم الثانى المقرر انطلاقه منتصف الشهر المقبل.