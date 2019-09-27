شكرا لقرائتكم صالح جمعة يغيب عن مران المستبعدين فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية حيث يغادر الفريق إلى الإسكندرية في الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.
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