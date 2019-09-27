شكرا لقرائتكم سلة الزمالك مهددة بالحرمان من المشاركة فى دوري المرتبط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح فريق كرة السلة بنادى الزمالك ، مهدد بعدم المشاركة فى منافسات بطولة الدورى المرتبط المقرر انطلاقه يوم 3 أكتوبر المقبل.

ولم يسدد الزمالك رسوم قيد اللاعبين فى الاتحاد ، سواء المحليين أو الأجانب ممن تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وبالتالى لم يتسلم اللاعبون كارنيهات الموسم الجديد ، و هو ما يعنى عدم مشاركتهم فى المنافسات

ويسدد أى نادى قيمة 5%من قيمة عقد أى لاعب أجنبى يتم التعاقد معه ،وتبلغ ديون الزمالك لدى اتحاد السلة ما يزيد عن 500 ألف جنيه.

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ومن المنتظر أن يحد مسئولى فريق السلة حل مع نظرائهم باتحاد اللعبة ، لمشاركة الفريق فى الدورى الجديد ، خاصة وأن الأبيض بطل النسخة الماضية من البطولة.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بمجموعات بطولة الدورى، بجانب مصر للتأمين، طنطا، الطيران و التى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.

ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج حيث انه بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى ، و تقام مبارياته خلال شهرى مارس و مايو.

يذكر أن الزمالك يلتقى مع الجزيرة فى بطولة السوبر يوم 30 من الشهر الجارى بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر