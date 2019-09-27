شكرا لقرائتكم سلة الزمالك مهددة بالحرمان من المشاركة فى دوري المرتبط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم يسدد الزمالك رسوم قيد اللاعبين فى الاتحاد ، سواء المحليين أو الأجانب ممن تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وبالتالى لم يتسلم اللاعبون كارنيهات الموسم الجديد ، و هو ما يعنى عدم مشاركتهم فى المنافسات
ويسدد أى نادى قيمة 5%من قيمة عقد أى لاعب أجنبى يتم التعاقد معه ،وتبلغ ديون الزمالك لدى اتحاد السلة ما يزيد عن 500 ألف جنيه.
ومن المنتظر أن يحد مسئولى فريق السلة حل مع نظرائهم باتحاد اللعبة ، لمشاركة الفريق فى الدورى الجديد ، خاصة وأن الأبيض بطل النسخة الماضية من البطولة.
ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج حيث انه بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى ، و تقام مبارياته خلال شهرى مارس و مايو.
يذكر أن الزمالك يلتقى مع الجزيرة فى بطولة السوبر يوم 30 من الشهر الجارى بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر
كانت هذه تفاصيل خبر سلة الزمالك مهددة بالحرمان من المشاركة فى دوري المرتبط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.