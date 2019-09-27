شكرا لقرائتكم فايلر يقود الأهلى على طريقة فيريرا وتاكيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى فى كسب ثقة جماهير فريقه، بعد نجاحه فى الفوز ببطولة السوبر المحلي على حساب الزمالك، كما نجح مدرب أندرلخت البلجيكي السابق فى الفوز على سموحة فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام، وكذلك على فريق كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا.

الخليج 365 حلل طريقة فايلر فى قيادة الأهلى، والتي تعد مزيج من طريقة البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك وتاكيس جونيس المدير الفني الحالى لوادى دجلة وهو ما ظهر منذ توليه المسئولية بشكل رسمي.

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ويعتمد فايلر فى أسلوبه على طريقة تاكيس جونيس الهجومية والتي ترفض الكرات العالمية وتعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى، مع تطوير الجانب الدفاعي الذي يعيب تاكيس.

فى الوقت الذي تشبه طريقه فايلر البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك فيما يخص تقليل عدد اللاعبين فى التدريبات وعدم زيادتهم بأى حال من الأحوال عن 25 لاعباً ، وقبل الاستعداد للمباريات يتم تقليص العدد لـ18 لاعباً فقط ويتم ابعاد باقي اللاعبين عن المتواجدين داخل القائمة لدرجة منعهم من استقلال أتوبيس الفريق.