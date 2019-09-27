شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مدحت وردة على هامش سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، تكريم مدحت وردة أسطورة كرة السلة على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريقى الزمالك والجزيرة على صالة الشباب والرياضة الاثنين المقبل.

جاء قرار التكريم بعد اختيار وردة ضمن قاعة المشاهير للعام الحالى، من جانب الاتحاد الدولى للعبة، ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين للانضمام إلى "قاعة المشاهير لعام 2019".

وكرم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان.

وكان نادى الاتحاد السكندرى نظم تكريما لمدحت وردة بحضور رموز اللعبة، حيث إنه من أبناء زعيم الثغر فى العصر الذهبى.