شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج اليوم الأخير لبعثة الدراويش فى تونس قبل لقاء أهلى بنى غازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للفريق الأول بالإسماعيلى برنامج اليوم الأخير لبعثة الدراويش فى تونس، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة أهلى بنغازى الليبى فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

ويتناول لاعبو الإسماعيلى وجبة الفطار “فرى”، والغذاء فى الثانية عشرة، ثم يلقى الجهاز الفنى محاضرة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، على أن يكون التحرك إلى ملعب اللقاء فى الواحدة والنصف ظهرا .

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ويواجه الدراويش أهلى بنى غازى الليبى على ملعب المنستير فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة فى تونس .

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى الدراويش التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظراً بسبب الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.