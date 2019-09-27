شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الطائرة يهزمون ساندرا هيروشيما 3 /0 استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب رجال الكرة الطائرة على فريق جى تى ساندرا هيروشيما بنتيجة 3 /0 ودياً، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر المقبل باليابان.

الفوز على ساندرا هيروشيما يعد استعدادا قويا، خاصة أن هذا الفريق بطل الدورى اليابانى، وسيخوض الفراعنة ودية ثانية غداً مع نفس الفريق.

ويتواجد منتخب الطائرة حاليا فى معسكر مغلق بهيروشيما فى اليابان لضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية.

وتوجه منتخب الطائرة إلى هيروشيما يوم 21 سبتمبر الجارى، بينما يتوجه أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة إلى البعثة غداً لرئاستها فى المونديال.

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وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال ومحمد رضا.

و يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي ورجب قطب محلل و أحمد سعودى طبيب و حسن عابد مدير إدارى.

وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.