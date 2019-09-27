الزمالك يطرح تذاكر مباراة جينيراسيون فوت السنغالى ظهر اليوم بمقر النادى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك طرح تذاكر مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى الثانية ظهر اليوم الجمعة، فى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، فى ظل حرص مسئولى الأبيض على حضور الجماهير لمساندة الفريق فى مباراة إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد وجود انفراجة فى أزمة نقل المباراة إلى ستاد برج العرب، لتقام الأحد المقبل، بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية، فى ظل رفض مسئولى جينيراسيون فوت نقل المباراة والتمسك بإقامتها فى موعدها المحدد سابقا يوم السبت على استاد بتروسبورت.

يذكر أن الزمالك هُزم فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد لاديوار بالسنغال ويحتاج الأبيض إلى تحقيق الفوز بأى نتيجة مع الحفاظ على نظافة الشباك لضمان التأهل بدون حسابات للصعود إلى دور المجموعات.