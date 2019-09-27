شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة ينهى اتفاقه مع أحمد جعفر والإعلان الرسمى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو الترسانة اتفاقهم مع أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، للتوقيع للشواكيش فى صفقة انتقال حر لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل بالقسم الثانى.

وكان أحمد جعفر قد وقع لحرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يعود ويفسخ تعاقده مع النادى بناءً على رؤية من طارق العشرى المدير الفنى للحدود.

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ويسعى مجلس إدارة الترسانة، برئاسة طارق سعيد حسانين، لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق فترة القيد نهاية الشهر الجارى للمنافسة على الصعود للأضواء ضمن المجموعة الثانية "القاهرة والقناة" التى تشهد منافسة حامية بين أكثر من 9 فرق.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أحمد جعفر بانضمامه لصفوف الترسانة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوقيع على العقود بشكل رسمى.

وقرر الجهاز الفنى للترسانة، بقيادة علاء ميهوب، خوض الفريق مبارياته نهارا فى الموسم الجديد للقسم الثانى المقرر انطلاقه منتصف الشهر المقبل.