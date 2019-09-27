سوبر كورة.. رموز الرياضة يرفعون شعار لا للفوضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مصطفى يونس، نجم الأهلى الأسبق، على دعوات الفوضى التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها المحرضة بالخارج والتى تنشر الشائعات ضد الدولة المصرية.
وقال يونس، فى تصريحات لـ "سوبر كورة"، إن الشعب المصرى أذكى من الانسياق لدعوات التحريض ضد مصر، موضحا أن حجم المؤامرة على مصر بات واضحا للجميع للنيل من سمعتها.
وأضاف نجم الأهلى السابق أن جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها علاقة بالدين من قريب أو من بعيد، قائلا، "إزاى تبقى مسلم وكذاب" وأن الإخوان تسببوا فى خراب البلد.
وتابع يونس، "مصر محدش يقدر عليها بشعبها وجيشها وشرطتها القوية، يكفى أنى أصبحت أنام وباب شقتى مفتوحا بعكس ما كان يحدث فى السابق لما كنا ننام بالشوم والسلاح".
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