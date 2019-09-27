شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رباعية الإسماعيلى فى شباك أهلى بنى غازى قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى، فى الخامسة عصر اليوم الجمعة على ملعب بن جنات بالمنستير بتونس، ضمن مواجهات إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحثاً عن حسم تأهل الدراويش للدور التالى للبطولة العربية.

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى الدراويش التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

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وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظراً بسبب الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.