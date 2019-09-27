شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار 3 منتخبات عن المشاركة فى البطولة العربية لكرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت 3 منتخبات عن المشاركة فى البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة فى الساعات الأخيرة قبيل انطلاق البطولة وهى "البحرين - السعودية - والمغرب". وتنطلق اليوم، الجمعة، فعاليات البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، والمقامة على ملاعب نادى الصيد بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجارى. Advertisements ووصلت المنتخبات المشاركة فى البطولة العربية للسرعة صباح الأربعاء الماضى، وهى 9 منتخبات "الجزائر – ليبيا - السودان - الإمارات – الأردن - لبنان - اليمن - جزر القمر - ومصر". وتسعى مصر للحفاظ على لقبها الذى تسيطر عليه منذ بداية البطولة حتى الآن. ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح البطولة عرضًا لفرق الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، ثم استعراض لطابور عرض المنتخبات المشاركة.

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