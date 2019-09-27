شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل خطاب لـ "كاف" عبر اتحاد الكرة لحل أزمة مواجهة بطل السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسل مسئولو الزمالك خطاب تفصيلى إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عبر اتحاد الكرة، لحل أزمة نقل مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، بعد الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، برفض مسئولى الفريق السنغالى نقل المباراة وتأجيلها من غدا السبت إلى بعد غد الأحد، وإقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية بدلاً من ملعب بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

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وكشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن هناك بوادر لحل الأزمة ونقل المباراة إلى ستاد برج العرب، وإقامتها يوم الأحد بحضور الجماهير، فى ظل تمسك إدارة النادى بحضورالجماهير لدعم الفريق، خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، على ملعب لاديوار بالسنغال.

وكشف مرتضي منصور إن الخطاب المرسل للكاف تم خلاله شرح تفاصيل وأسباب طلب نقل اللقاء وتأجيله حيث يتمسك مسئولي الأبيض بحضور جماهيره للمواجهة المقبلة لذلك طلب الأبيض تدخل الكاف من أجل الحصول علي موافقة الفريق السنغالي بشأن نقل المباراة إلي الإسكندرية وتأجيلها لمدة 24 ساعة حتي تحضر جماهير الفريق المباراة.