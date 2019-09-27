شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهدد بعدم المشاركة فى دورى السلة ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فريق كرة السلة بنادى الزمالك، مهدد بعدم المشاركة فى منافسات بطولة الدورى المرتبط المقررانطلاقه يوم 3 أكتوبر المقبل .

ولم يسدد الزمالك رسوم قيد اللاعبين فى الاتحاد، سواء المحليين أو الأجانب ممن تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبالتالى لم يتسلم اللاعبون كارنيهات الموسم الجديد، وهوما يعنى عدم مشاركتهم فى المنافسات

ويسدد أى نادى قيمة 5%من قيمة عقد أى لاعب أجنبى يتم التعاقد معه، وتبلغ ديون الزمالك لدى اتحاد السلة ما يزيد عن 500 ألف جنيه .

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ومن المنتظر أن يحاول مسئولى فريق السلة إيجاد حل مع نظرائهم باتحاد اللعبة، لمشاركة الفريق فى الدورى الجديد، خاصة أن الأبيض بطل النسخة الماضية من البطولة .

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بمجموعات بطولة الدورى، بجانب مصر للتأمين، طنطا، الطيران والتى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.

ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج حيث أنه بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى، وتقام مبارياته خلال شهرى مارس ومايو.

يذكرأن الزمالك يلتقى مع الجزيرة فى بطولة السوبريوم 30 من الشهر الجارى بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر