شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول منافسات فراعنة الطائرة فى كأس العالم باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى خوض منافسات كأس العالم المقرر إنطلاقه باليابان خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل .

ويتواجد حاليا منتخب الطائرة داخل معسكر مغلق فى هيروشيما من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل إنطلاق المنافسات .

و يرصد الخليج 365 جدول مباريات الفراعنة فى المونديال كالتالى :

1 أكتوبر .. مصر × أستراليا

2 أ أكتوبر .. مصر × إيران

4 أكتوبر .. مصر × البرازيل

5 أكتوبر .. مصر × كندا

6 اكتوبر .. مصر × روسيا

9 أكتوبر .. مصر × إيطاليا

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10 أكتوبر .. مصر × بولندا

11 أكتوبر .. مصر × اليابان

13 أكتوبر .. مصر × تونس

14 أكتوبر .. مصر × الأرجنتين

15 أكتوبر .. مصر × أمريكا



جدول كأس العالم

و تقام البطولة بنظام دورى من دور واحد بمواجهات بين المنتخبات الـ 12 المشاركة فى البطولة لتحديد المراكز من 1 إلى 12 .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال و محمد رضا.

و يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي ورجب قطب محلل و أحمد سعودى طبيب و حسن عابد مدير إدارى.

وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.