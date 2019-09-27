تعرف على جدول منافسات فراعنة الطائرة فى كأس العالم باليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى خوض منافسات كأس العالم المقرر إنطلاقه باليابان خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل .
ويتواجد حاليا منتخب الطائرة داخل معسكر مغلق فى هيروشيما من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل إنطلاق المنافسات .
و يرصد الخليج 365 جدول مباريات الفراعنة فى المونديال كالتالى :
1 أكتوبر .. مصر × أستراليا
2 أ أكتوبر .. مصر × إيران
4 أكتوبر .. مصر × البرازيل
5 أكتوبر .. مصر × كندا
6 اكتوبر .. مصر × روسيا
9 أكتوبر .. مصر × إيطاليا
10 أكتوبر .. مصر × بولندا
11 أكتوبر .. مصر × اليابان
13 أكتوبر .. مصر × تونس
14 أكتوبر .. مصر × الأرجنتين
15 أكتوبر .. مصر × أمريكا
جدول كأس العالم
و تقام البطولة بنظام دورى من دور واحد بمواجهات بين المنتخبات الـ 12 المشاركة فى البطولة لتحديد المراكز من 1 إلى 12 .
وتضم قائمة اللاعبين كلا من، عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال و محمد رضا.
و يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي ورجب قطب محلل و أحمد سعودى طبيب و حسن عابد مدير إدارى.
وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.
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