شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: انتظروا انطلاقة إيروسبورت بعد سباعية البعوث الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام يكن، المدير الفنى لفريق إيروسبورت، أن الفريق سيكون مفاجأة الموسم الجديد بشهادة الجميع، الذى حرص على متابعة الفريق فى المباريات الأخيرة، مؤكداً أن اللاعبين والجهاز ينتظرون بشغف انطلاقة الدورى لتخطى مراحل الممتاز.

وقال هشام يكن، عقب مباراته الودية أمام فريق البعوث الإسلامية، "انتظروا انطلاقة إيروسبورت".

والتقى إيروسبورت مع فريق البعثو الإسلامية، وحقق فوزا كبيرا بنتيجة 7/2، ضمن سلسلة مواجهات الودية التى يخوضها الفريق، استعدادا لانطلاقته الأولى بالدورى المصرى بدءًا من الدرجة الرابعة، وسجل أهداف إيروسبورت السبعة اللاعب شولا (هدفين) وأحمد هانى (هدفا) ومحمد حسين الشهير بانو هاتريك ومحمد أبو العلا (هدفا).

وأعرب هشام يكن، المدير الفنى لفريق إيروسبورت، عن رضاه التام للمستوى الفنى الذى ظهر عليه الفريق فى المواجهات الودية التى خاضها فى الفترة الأخيرة، بعد انتقاء اللاعبين المميزين وتكوين فريق قوى بتعليمات من مجلس الإدارة برئاسة اللواء نبيل سلامة.

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ويقود الجهاز الفنى هشام يكن ومعه حسين محيى الدين مدير جهاز الكرة وعمرو عبد المنعم مخططا للأحمال وحسين السيد مدربا عام وعمرو وحيد مدرب مساعد ومحمد وحيد إدارى.

وحرص الدكتور زكريا محى الدين، نائب رئيس نادى إيروسبورت، و خالد رفعت، عضو لجنة الكرة بالنادى ومستشار التسويق، على التواجد فى المباراة واستقبال الفريق الضيف.

وحرص الدكتور زكريا محيى الدين على تهنئة اللاعبين بالأداء الرجولى الذى ظهر عليه الفريق، وأكد أن ما وصل إليه الفريق من مستوى يرجع إلى الجهد المبذول فى الفترة الأخيرة، وتوفير كل الإمكانيات الحديثة من معدات تدريبة وأجهزة على أعلى مستوى فى صالة الجيمانزيوم وغرف الاستشفاء، على غرار الأندية العالمية.