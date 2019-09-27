التشكيل المتوقع.. "ميسي العرب" يقود الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي في البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي على تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي في المباراة التي تقام ،اليوم، الجمعة ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت قبل أسبوعين بمدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الدراويش 4-2 .

وضم ميودراج سبعة صفقات جديدة للفريق ضمن قائمة مكونة من 20 لاعباً، بداية من إبراهيم أبو اليزيد المدافع القادم من صفوف فريق الداخلية بجانب رباعي الوسط أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" والدولي العراقي هُمام طارق الملقب بـ "ميسي العرب" والدولي الغيني بيكيتي سيلفا ومحمد حمدي "زكي".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلي الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي

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خط الدفاع : أسامة إبراهيم - باهر المحمدي - محمد مجدي - إبراهيم أبو اليزيد.

خط الوسط : محمود عبدالعاطي "دونجا".

الوسط الهجومي: همام طارق - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولى - وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم : محمد الشامي.

وتقام المباراة الساعة الخامسة مساءًا على ستاد مصطفى بن جنات (ملعب أهلي طرابلس) بمدينة المنستير بتونس .