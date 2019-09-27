مران الغائبين بالأهلي.. غياب صالح جمعة.. وتأهيل محمود متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أدى محمود متولي، مدافع الأهلي، جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي ينطلق اليوم استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

ويعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها أثناء مباراة الزمالك، التي فاز بها الأهلي وتوّج خلالها باللقب بعد نهاية المباراة (3-2).

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وقاد طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني تدريبات اللاعب في الجيم التي تأتي ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

من جانبه، حصل صالح جمعة لاعب الفريق على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية.

وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، مران الغائبين عن المعسكر، بمشاركة كل من سعد سمير وعلي معلول ومحمد محمود وعمار حمدي وجيرالدو وحسين السيد ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

يذكر أن الأهلي سيخوض مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية، حيث يغادر الفريق إلى الإسكندرية في الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق.