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تعرف على القناة "المجانية" الناقلة وموعد مباراة أهلي بنغازي والإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف أهلي بنغازي الليبي شقيقه الإسماعيلي في إياب مباريات دور الـ32 من البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بمدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الدراويش 4-2.

وتقام المباراة الساعة الخامسة مساءً على ستاد مصطفى بن جنات (ملعب أهلي طرابلس) بمدينة المنستير بتونس.

وتنقل المباراة عبر قنوات أبوظبي الناقل الحصري للبطولة.

قناة Abu Dubai Sports HD2 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:

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القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12467

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:2/3

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