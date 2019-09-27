أول حالة تأجيل في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة إف سي مصر وأسوان ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة بستاد الكلية الحربية.

وأكد اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة أنه تقرر تأجيل المباراة لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بدلا من اليوم الجمعة، وذلك لدواع أمنية.

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وأصبحت هذه أول حالة تأجيل في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري، مع العلم أن حسام الزناتي هو الذي يدير لجنة المسابقات حاليا بعد تعيينه بواسطة اللجنة المؤقتة خلفا لعامر حسين.

وبالتالي ستقام غدا السبت مباراتين في الدوري بتمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بين المقاولون العرب وسموحة على ملعب ستاد المقاولون، ونادي مصر وأسوان في الكلية الحربية.

يُذكر أن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020) اُفتتحت بتعادل حرس الحدود مع ضيفه وادي دجلة (2-2)، وإنبي مع طلائع الجيش (1-1).