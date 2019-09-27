غضب لاعبي الأهلي بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية

عقد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات فردية مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي من أجل الاستفسار عن مكافآت اللاعبين بعد الفوز بالسوبر.

وأكد اللاعبين أنهم لم يحصلوا أيضا على بعض المكافآت التي تم رصدها مجلس الإدارة أيضا نظير الفوز ببعض المباريات المهمة والصعبة ويأتي آخرها أمام كانو سبورت في غينيا الاستوائية.

وأشار عبدالحفيظ للاعبين إلى أنه تطرق في هذا الملف مع مجلس الإدارة وأن هناك دفعات كبيرة من مستحقات اللاعبين سيتم تسديدها عقب مواجهة كانو سبورت بالإياب المقرر لها غدا السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، غدا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.