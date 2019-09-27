مران الأهلي.. جلسة علاج طبيعي لمحمود متولي

أدى محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي ينطلق اليوم استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة

الخلفية التي تعرض لها اثناء مباراة الزمالك التي فاز بها الأهلي وتوّج خلالها ببطولة السوبر .

وقاد طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني تدريبات اللاعب في الجيم التي تأتي ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي

من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.