مران قوي للغائبين عن معسكر الأهلي بالإسكندرية

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقرر انطلاقه اليوم بالإسكندرية مرانًا قويًا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
قاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر وهم سعدسمير وعلي معلول وجيرالدو ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي ومصطفى شوبير وأحمد طارق ومحمد عبد المنعم .
يتوجه فريق الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الساعة الثانية ظهرًا للدخول فيمعسكر مغلق في برج العرب استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها مساء غدًا السبت في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
كان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.
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