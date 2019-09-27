الأهلي يعلن قائمته لمواجهة كانوسبورت في دوري أبطال أفريقيا

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدًا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. إقامتها مساء غدًا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. جاءت قائمة الأهلي كالآتي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني. ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

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