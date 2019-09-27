موعد مباراة الوحدة والفتح بالدورى السعودى للمحترفين.. والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مساء اليوم الجمعة، مباراة فريق الوحدة أمام نظيره الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الوحدة والفتح :

تنطلق مباراة الوحدة والفتح فى تمام الساعة السابعة و الربع بتوقيت مصر، الساعة الثامنة و الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والفتح :

تذاع مباراة الوحدة والفتح بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports HD".

يدخل الوحدة الجولة الخامسة محتلا المركز التاسع برصيد نقاط ٦، بينما يحتل الفتح المركز السادس عشر بدون اي رصيد من النقاط.