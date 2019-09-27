وزارة الرياضة تطلق حملة الترويج لمونديال اليد ٢٠٢١

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى حملة الترويج لكأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ بالغردقة والتى تعتبر دعاية للسياحة الرياضية مع قرب إقامة الحدث العالمى . وتنطلق فاعليات الحملة الترويجية بجولة للدراجات تنطلق من القاهرة اليوم حتى الوصول لمدينة الغردقة من خلال شبكة الطرق الحديثة. خلال شبكة الطرق الحديثة. وتهدف الحملة التى تنفذها الإدارة المركزية لمكتب الوزير ممثلة فى الإدارة العامة للسياحة الرياضية والتى تجوب من خلالها ٢٠٠ دراجة نارية شوارع مدينة الغردقة بأعلام الدول المشاركة فى البطولة تتوقف خلالها فى محطات لالتقاط الصور التذكارية مع السائحين لتشجيعهم على الاشتراك فى مثل هذه الفاعليات للتأكيد على حالة الاستقرار والأمن الذى تمر به مصر بالإضافة إلى إعلان وزارة الشباب والرياضة عن قرب افتتاح المركز الدولى للتنمية الرياضية والمدينة الشبابية بالغردقة والتى تعتبر واحدة من أهم المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحر الأحمر. البطولة تتوقف خلالها فى محطات لالتقاط الصور التذكارية مع السائحين لتشجيعهم على الاشتراك فى مثل هذه الفاعليات للتأكيد على حالة الاستقرار والأمن الذى تمر به مصر بالإضافة إلى إعلان وزارة الشباب والرياضة عن قرب افتتاح المركز الدولى للتنمية الرياضية والمدينة الشبابية بالغردقة والتى تعتبر واحدة من أهم المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحر الأحمر.

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