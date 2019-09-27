رياضة | دييجو كوستا هو «كابوس ريال مدريد»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دييجو كوستا هو «كابوس ريال مدريد» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيواجه ريال مدريد أتلتيكو مدريد يوم السبت ، وهي مباراة ستلعب زين الدين زيدان في إطار خطة لمحاولة احتواء دييغو كوستا.

سجل مهاجم تشيلسي السابق ستة أهداف في المباريات الأربع التي خاضها ضد لوس بلانكوس منذ عودته من إنجلترا.

وأحرز في لقائه الأخير مع فريق زيدان ، أربعة أهداف في المباراة الودية التي فاز بها أتليتي 7-3 على منافسيه عبر المدينة قبل طرده بعد حادث مع داني كارفاجال.

أصبح سلوك كوستا موضع تساؤل في الموسم الماضي ، عندما تلقى بطاقة حمراء لإهانته الحكم في مباراة اتليتي الحاسمة خارج برشلونة ، لكن عندما يكون في حالة جيدة وإطلاق نار ، فهو كابوس لأي فريق.

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في أفضل نباراةلعبها في فترة رئاسته الثانية مع لوس روجابلانكوس ، سجل هدفين في كأس السوبر الأوروبية 2018 ضد ريال مدريد لقيادة فريقه إلى كأسه السابع تحت قيادة دييغو سيمون.

انتهت المباراتان الأخريان اللتان شاركهما في مباراة لوس بلانكوس بالتعادل (0-0 في العام الماضي و1-1 في 2017/18) ، دون أن يتمكن كوستا من إرسال الكرة إلى ظهر الشباك.

وصرح ديججو سميوني: "نحن نعرف أن المضربين يعيشون من أجل تحقيق الأهداف ، وهذا هو أهم شيء ، أكد سيموني هذا جيد جدا بالنسبة له وللفريق".

وتابع: "أنا سعيد لأنه كان بحاجة إلى الهدف لأنه أحد أهم اللاعبين الذين لدينا في الهجوم.

واختتم :"مع انتظار الفارو موراتا حظراً محتملاً لمباراة واحدة عقب بطاقته الحمراء ضد ريال مايوركا ، في حالة عدم تمكن أتلتيكو مدريد من إلغاء القرار ، فمن المحتمل أن يرافق جواو فيليكس كوستا في المقدمة ضد ريال مدريد.