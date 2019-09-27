رياضة | مفاجأة.. جاتوزو مرشح للعودة لقيادة ميلان خلفًا لـ"جيامباولو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جاتوزو مرشح للعودة لقيادة ميلان خلفًا لـ"جيامباولو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي لإنتقادات عنيفة من جماهير الروسونيري بعد خسارة الفريق أمام فريق تورينو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2019 - 2020.

وشن جمهور ميلان الإيطالي هجومًا عنيفًا على "جيامباولو" بسبب البداية المخيبة للفريق بالدوري الإيطالي، حيث لعب 5 مباريات حتي الآن، حقق انتصارين فقط على حساب هيلاس فيرونا وبريشيا، بينما تلقي 3 هزائم أمام أودينيزي ، وإنتر ميلان، وتورينو، ويحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط.

وطالبت جماهير ميلان بضرورة إقالة "جيامباولو" سريعًا وتعيين مدير فني جديد للفريق، خوفًا من تكرار نتائج الموسم الماضي، وعاد اسم جينارو جاتوزو المدير الفني السابق للفريق الإيطالي للتداول بقودة عن عودته إلى تدريب الفريق مجددا بعد تلك النتائج المخيبة وتراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن اسم "جاتوزو" مطروح بقوة للعودة لتدريب ميلان الإيطالي مجددًا، خلفًا لـ"جيامباولو" والذي فشل في اقناع الجمهور بما يقدمه مع الفريق حتي الآن، وينافسه على قيادة الفريق مواطنه لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق للإنتر.

ويري جمهور الروسونيري أن "جاتوزو" الأنسب لقيادة ميلان حيث دشن الجمهور حملة علي مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بعودته لقيادة الفريق مجددًا حيث تري أنه قادر علي إنقاذ الميلان في الموسم الحالي، قبل أن يصبح الوضع أسوأ من الحالي، خاصة وأن الجماهير لن تقبل بغياب الفريق عن بطولة دوري أبطال اوروبا مجددًا.

وقاد جاتوزو ميلان فنيا لمدة موسم ونصف، واحتل الفريق المركز السادس ثم الخامس تحت قيادته، وورحل بعد فشل في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.