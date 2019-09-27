رياضة | فرمان ناري من حسام البدري بشأن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري من حسام البدري بشأن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تولى ملف النجم الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعب في إفريقيا لأخر عامين.

وجاء قرار البدري، بسبب العديد من الأزمات التي دخل فيها اللاعب مؤخرا مع اتحاد الكرة وكان أخرها عدم تصويت مصر لنجم الفراعنة في جوائز الأفضل 2019.

وطلب حسام البدرى إخطاره بأى أمور تتعلق بمحمد صلاح، سواء فنية كانت أو إدارية، مؤكدا أنه من سيتعامل معه فى هذا الملف.

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وجاء هذا القرار من قبل مدرب منتخب مصر الجديد من أجل الاعتراف بنجومية صلاح وتسهيل مهمته فى التواجد فى معسكرات المنتخب، كما يحدث مع نجوم العالم الآخرين فى منتخبات بلادهم.

وكان اتحاد الكرة قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتم إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني لحسام البدرى، خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.