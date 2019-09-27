رياضة | زيدان يعود إلى «الخطة السرية»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعود إلى «الخطة السرية» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدف ريال مدريد إلى العودة إلى الهيمنة المحلية ومن أجل القيام بذلك ، اختار زين الدين زيدان الوصفة التي اتبعها في موسم 2016/17 ، عندما فاز بكل من دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

توجه الفرنسي مع فريقه إلى كندا لبدء تحضيراتهم قبل الموسم كما فعل قبل عامين بينما كان قد أعد بالفعل "فريق B" لإبقاء فريقه جديدًا.

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أجرى زيدان أمام أوساسونا ، ما يصل إلى ثمانية تغييرات في التشكيلة الأساسية ، مقارنة باللاعبين الذين شاركوا في الفوز 1-0 على إشبيلية قبل أيام قليلة.

يبدو أن فينيسيوس جونيور ، وفيدي فالفيردي ، وإيدر ميليتاو ، ولوكا يوفيتش ، ولوكاس فاسكويز ، ورودريجو غوز هو نسخته 2019/20 من جيمس رودريجيز ، وماركو أسينسيو ، وألفارو موراتا. عرضت في 2016/17 حملة مزدوجة الفوز.

وشدد زيدان على أن قيادة الطاولة لا تعني شيئًا ، إلا أن لوس بلانكوس أصبح قائدًا وحيدًا لليغا سانتاندر بعد عامين وأربعة أشهر ، وكانت آخر مرة حقق فيها اللقب بعد فوزه على ملقة في لا روساليدا إنه يعلم أن هناك طريق طويل لنقطعه.