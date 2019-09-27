رياضة | مخطط سواريز للرد على هجوم جماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط سواريز للرد على هجوم جماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة، لصافرات استهجان وهجوم قوي من جماهير فريقه خلال مباراة فياريال الأخيرة.

ووفقال لصحيفة سبورت الإسبانية، فان سواريز مهووس بتحويل صافرات الاستهجان التي أطلقت ضده واستخدامها كمحفز له من أجل التحسين بالفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن سواريز تعرض لصافرات استهجان من قبل جماهير برشلونة، عندما تم استبداله أمام فياريال، موضحة أنه سمع صافرات الاستهجان لأول مرة منذ وصوله لبرشلونة وذلك بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

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وواصلت الصحيفة، أنه في ظل غياب ميسي بسبب الإصابة، فإن مسؤولية هجوم برشلونة تقع على عاتق سواريز، الذي من المحتمل أن يلعب برفقة ديمبلي وجريزمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن سواريز منذ وصوله لكامب نو لم تقل أهدافه عن 25 هدفًا في كل موسم، حيث سجل في موسم (2017/2018) 16 هدف خارج أرضه و15 بملعب كامب نو، بينما سجل 13 هدف في كامب نو و12 هدف بخارج ملعبه في الموسم الماضي.

​​​​​​​وأصبح سواريز خامس هداف بتاريخ برشلونة، بعدما سجل 179 هدفًا في 252 مباراة، بينما اقترب من المركز الرابع في ترتيب هدافي برشلونة عبر التاريخ، حيث يتبقى له 5 أهداف فقط لمعادلة رقم ساميتيير، حيث يسبقه الرباعي ميسي، سيزار، كوبالا وساميتيير.