رياضة | خبر سار لـ «ريال مدريد» قبل مواجهة أتليتكو في الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لـ «ريال مدريد» قبل مواجهة أتليتكو في الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب ريال مدريد في غضون أسبوع واحد على صدارة الدوري الأسباني بفوزه على أوساسونا ، تلقى المرينجي المزيد من الأخبار السعيدة.

شارك كل من لوكا مودريتش وإيسكو في تدريب الفريق الأول بعد عودتهما إلى اللياقة البدنية الكاملة بعد إصابات في العضلات كما هو الحال دائمًا ، سيكون زين الدين زيدان هو الذي يقرر اشراكهم.

ويتم تسمية كلاهما أو لا أحدهما في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت وستتاح لزيدان الفرصة لتقييم كلا اللاعبين بشكل صحيح في جلسة التدريب يوم الجمعة ، لكن اللاعب الفرنسي معروف بأنه يواجه مخاطر قليلة مع اللاعبين المصابين.

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اصيب إيسكو في اوتار الركبة في 28 أغسطس ، في حين اختار مودريتش اصابته خلال فترة الاستراحة الدولية في بداية سبتمبر.

سمحت إصاباتهم لجيمس رودريغيز بفرصة المشاركة في خط وسط ريال مدريد ، ومن المتوقع أن يحتفظ بمكانه في ديربي مدريد يوم السبت مارسيلو قريب أيضًا.

شارك البرازيلي أيضًا في تدريبات الفريق الأول يوم الخميس وهو يتعافى من إصابة في الرقبة تعرض لها في 16 سبتمبر.

إذا لم يكن مارسيلو لائقًا في الوقت المناسب ليوم السبت ، فمن المتوقع أن يحتفظ ناتشو فرنانديز بمركزه في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة فيرلاند مندي بعد إصابة أخرى.