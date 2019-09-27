رياضة | تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر تأجيل مباراة اف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب الكلية الحربية.

وأكد اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية، أن المباراة تم تأجيلها 24 ساعة لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواعي أمنية.

وكان أسوان قد خسر أولى لقاءاته أمام مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر اف سي مصر من الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة.