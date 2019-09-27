رياضة | زي النهاردة- "زلزال في سوسة".. سقوط تاريخي للزمالك بخماسية أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زي النهاردة- "زلزال في سوسة".. سقوط تاريخي للزمالك بخماسية أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصادف اليوم السابع والعشرين من سبتمبر، الذكرى الرابعة لهزيمة الزمالك التاريخية أمام النجم الساحلي التونسي "5-1" في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2015.

وعلى الرغم من دخول الزمالك هذه المواجهة، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه على الأهلي غريمه التقليدي بهدفين دون مقابل في نهائي كأس مصر ليتوج بالثنائية المحلية، الا أن المباراة شهدت أسوأ لقاء لكتيبة البرتغالي فيريرا.

وبدأ النجم الساحلي اللقاء بضغط مبكر، ليتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء عن طريق مروان تاج، قبل أن يضاعف المهاجم الجزائري المتألق بغداد بونجاح النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 11.

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وفي الدقيقة 25 قلص الفارق أيمن حفني بتسديدة يسارية ليعيد الأمل للزمالك، ولكن النجم في الدقيقة 35 وسع الفارق من جديد بهدف ثالث في الدقيقة 35 عن طريق عليه البريقي، لينتهي الشوط الأول 3-1 لصالح النجم.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك كوارثه الدفاعية، وتلقى هدفين متأخرين عن طريق مروان تاج وصدام بن عزيزة لينتهي اللقاء بهزيمة تاريخية للزمالك وسقوط مدوي 5-1.

الخسارة قضت على آمال الزمالك في التأهل بشكل كبير، ولكن في مباراة الإياب قدم الفريق لقاء مميز وانتصر 3-0 وكان بحاجة لهدف آخر لضمان التأهل، ولكن النجم تأهل وتوج بلقب البطولة.