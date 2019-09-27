رياضة | مواجهات نارية في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الشباب لاستقبال نظيره اتحاد جدة، الذي يقوده التشيلي خوسيه سييرا، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كما تشهد الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم مواجهات من العيار الثقيل عندما يستضيف الهلال فريق التعاون.

يعيش اتحاد جدة أياما لايحسد عليها، بعد تعرضه لثلاثة هزائم متتالية، حيث خسر العميد أمام الفريق الصاعد حديثًا للدوري ضمك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ثم ودع الفريق دوري أبطال آسيا من الدور ربع نهائي على يد الهلال ثم التقى الاتحاد من جديد مع الهلال فى قمة نارية، استطاع فيها الهلال تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة.

يحتل فريق الشباب المركز السابع برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وثلاث تعادلات، حيث انتصر على الفتح في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع كل من الفيصلي، النصر وضمك، ويقدم الليث الأبيض حتى الآن مستوى جيد خاصة في تعادله مع العالمي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2019-20.

يواجه الفريقان بعضهما البعض في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ، فكل منهما يرغب في اقتناص 3 نقاط لاستعادة توازنه مجددا والعودة إلى درب الانتصارات التي ضله عنها الجولة الماضية، وسقط الشباب في فخ التعادل الايجابي بنتيجة أمام ضمك في حين خسر الاتحاد بثلاثية مقابل هدف أمام الهلال.

اشتعلت الأجواء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد خسارة النصر حامل اللقب في الجولة الماضية أمام الحزم بهدف دون رد، والأمر الصعب أن الهزيمة جاءت على ملعب الملك فهد الدولي، أما الأهلي فقد نجح في تسجيل انتصار مهم على الفتح بهدفين دون رد، وهو ما منحه دفعة قوية قبل لقاء اليوم أمام العالمي.

البداية للراقي كانت أمام العدالة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وفاز على الإتفاق في الجولة الثانية بنتيجة 2-1، وفي الأسبوع الثالث سقط الأهلي أمام مضيفه الوحدة بنتيجة هدفين لهدف.

وتنطلق مباراة الأهلي والنصر على الهواء مباشرة في تمام الساعة 18:15 مساء بتوقيت تونس ، الساعة 18:15 مساء بتوقيت الجزائر، أما المتابعون في مصر والأردن وفلسطين

التشكيلة المنتظر أن يبدأ بها الأهلي السعودي في مباراة اليوم أمام النصر:

في حراسة المرمي : محمد العويس .

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في خط الدفاع : عبالله حسون ، عبدالباسط ، محمد خبراني ، لوكاس ليما .

في خط الوسط : نوح الموسي ، جوزيف دي سوزا ، عبدالفتاح عسيري ، يوسف بلايلي .

في خط الهجوم : دجانيني تفاريس ، عمر السومة .

وودع النصر بطولة دوري أبطال آسيا على يد السد القطري من دور الثمانية، الأمر الذي يربك حسابات العالمي خاصة أن الإدارة تعاقدت مع أسماء مميزة ولامعة وفي مقدمتهم المغربي عبد الرازق حمد الله وجوليانو والنيجيري أحمد موسى.

التشكيلة المنتظرة للنصر أمام الأهلي اليوم:

في حراسة المرمى : براد جونز

في خط الدفاع : سلطان الغنام – مايكون – عبدالله مادو – عوض خميس

في خط الوسط : عبدالله الخيبري – بيتروس – جوليانو

في خط الهجوم : نور الدين مرابط – عبدالرزاق حمدالله – فهد الجميعة