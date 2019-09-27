شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق نجم باريس سان جيرمان بمواجهة بوردو والان مع التفاصيل

تحوم الكثير من الشكوك حول إمكانية لحاق المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني بمواجهة باريس سان جيرمان ضد بوردو، والمقرر لها غدًا السبت، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه يسود الكثير من الشكوك حول إمكانية لحاق كافاني بمواجهة بوردو، حيث لم يتعافى بعد من الإصابة التي قد لحقت به في أغسطس الماضي .

وتابع الموقع الفرنسي، تعرض كافاني لإصابة متكررة في ساقه الأيمن ضد تولوز، ليبتعد لنحو شهر كامل عن الملاعب، إلا أنه لم يتعافى بعد من الإصابة، ليغيب أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان عن مواجهتي ريال مدريد وليون خلال الأسبوع الماضي، إلا أن إمكانية عودته خلال مواجهة باريس سان جيرمان ضد بورودو لازالت محل شك .

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، في وقت سابق، فإن كافاني قد يعود للتواجد داخل قائمة باريس سان جيرمان، على أن يشارك كبديل في اللقاء، من أجل منحه بعض الوقت قبل مواجهة جلطة سراي التركي، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا .