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صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو في الديربي

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 يواصل فريق ريال مدريد، استعداده لخوض الديربي ضد جاره اللدود أتلتيكو، في المباراة التي ستقام على ملعب وانداميتروبوليتانو، غدًا السبت، في قمة الجولة السابعة من الليجا .

ريال مدريد يفقد جهود نجم الفريق ضد أتلتيكو في الديربي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن البرازيلي رودريجو، نجم ريال مدريد، هو أبرز الغائبين عن مباراة الملكي المقبلة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي العاصمي، بالجولة السابعة من

وأضافت ماركا، أن رودريجو تدرب مع فريق كاستيا ريال مدريد، وبالتالي لن يدخل قائمة زيدان للمباراة المقبلة، بجانب المصابين لفترات طويلة أمثال ميندي وأسينسيو. 

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ولفتت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، إلى أن إيسكو ومودريتش يقتربان من اللحاق بالمباراة، وستكون الحصة التدريبية صباح اليوم الجمعة، حاسمة لمعرفة ما إذا كان الثنائي سيدخل القائمة أم لا. 

​​​​​​​وختمت بأن مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، تدرب أيضًا مع المجموعة، إلا أن استدعاؤه للمباراة يعد احتمالاً ضعيفًا.

ريال مدريد ضد أتلتيكو في ديربي الانفراد بالصدارة

ويحل ريال مدريد ضيفًا على غريمه التقليدي أتلتيكو، بملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء غدٍ السبت، في مباراة بين المتصدر ريال مدريد (14 نقطة)، ووصيفه أتلتيكو (13 نقطة).

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